纽约期市：伦敦可可价差急升推高可可期货，期糖下跌

路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一上涨，此前一轮自动买单推高伦敦7月/9月合约价差至合约高位，而期糖下跌，因交易商持仓报告显示投机者持有的多头头寸创下纪录高位，对市场带来压力。

咖啡期货下滑，因数据显示投机者再度持有大量净多头头寸。

7月伦敦可可 收涨66英镑，或3.1%，报每吨2,214英镑，录得三个半月来最大单日涨幅。

可可上涨，由伦敦7月/9月可可溢价LCCN6-U6急升所引发，成交量几乎是平日的三倍，此前罕见的一轮自动买单被触动。

在1459 GMT仅仅一分钟内，接近1.4万吨可可或1,383口可可合约成交，受7月/9月合约价差带动，当时交易商说，在价差大约每吨26英镑水准的止损买单被触动，在31英镑的买单也被触动。

7月纽约可可 收涨47美元，或1.6%，报每吨2,959美元。

在原糖市场，周五稍晚的美国数据显示，投机者连续第三周增加其净多头仓位至纪录高位，使原糖市场承压，因担心市场进一步上涨空间不太。

“这巩固了部份投机者很可能在现水准部份获利了结的看法，”NickJen Capital高管Nick Gentile说。

7月原糖期货 收低0.27美分，或1.6%，报每磅16.8美分，周五曾升至2014年7月以来最高的17.29美分。

8月白糖期货 收低8.30美元，或1.7%，报每吨472.90美。

7月罗布斯塔咖啡 收低17美元，或1%，报每吨1,643美元，仍接近上周二触及的8月来最高1,707美元。

7月阿拉比卡咖啡 收跌2.55美分，或2%，报每磅1.2215美元，因预计将有大量优质的巴西阿拉比卡咖啡供应。(完)

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