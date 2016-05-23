美国债市：三个月期国库券得标利率为创2月1日以来最高

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透纽约5月23日 - 美国财政部数据显示，周一标售310亿美元的三个月期国库券得标利率为0.350%，高于上周的0.275%，且为2月1日以来最高。
投标倍数 为3.40，低于上周前次同类标售中的3.70。
由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月份会议记录暗示，如果经济进一步改善，有可能在6月份加息 ，上周国库券利率及其他短期美国借款成本均跳升。
美国财政部标售的260亿美元六个月期国库券得标利率为0.480%，高于上周的0.370%，为3月14日以来最高。
投标倍数 为3.65，低于前周 的4.00，且为八周最低。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------