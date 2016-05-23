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债券 | 2016年 5月 24日 星期二 07:29 BJT

美国债市：三个月期国库券得标利率为创2月1日以来最高

路透纽约5月23日 - 美国财政部数据显示，周一标售310亿美元的三个月期国库券得标利率为0.350%，高于上周的0.275%，且为2月1日以来最高。

投标倍数 为3.40，低于上周前次同类标售中的3.70。

由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月份会议记录暗示，如果经济进一步改善，有可能在6月份加息 ，上周国库券利率及其他短期美国借款成本均跳升。

美国财政部标售的260亿美元六个月期国库券得标利率为0.480%，高于上周的0.370%，为3月14日以来最高。

投标倍数 为3.65，低于前周 的4.00，且为八周最低。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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