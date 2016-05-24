金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览

路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.46%，报788.9点。
中国股市：沪综指连二日收升站上10日均线，后市有望延续小幅反弹
中国汇市：人民币小幅收跌破6.55关口，购汇偏多贬值预期升温
香港股市：恒生指数收盘微跌，投资人心态审慎
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.79%，报49,330.423点。油价下跌打压巴西国家石油公司(Petrobras) 重挫逾4%，对大盘造成拖累。
巴西汇市：巴西预算部长Romero Jucá辞职，临时总统特梅尔(Michel Temer)推进重要经济举措和改革的进程遇阻，政局不稳致使雷亚尔大幅下滑，在拉美货币中领跌。雷亚尔兑美元 收报3.5803/23，上日收报3.5166/86。
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南非股市：大宗商品价格走软打压矿业类股，大盘基本收平盘。指标Top-40指数 收盘上涨0.01%，报46,537.93点；大盘综合指数 收盘下跌0.02%，报52,628.62点。
南非汇市：兰特下跌，因美国加息预期提振美元
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印度股市：连续第四个交易日收低，抹去稍早涨幅，因大宗商品价格下跌打压欧股，且美国最早6月升息的可能性让投资者保持谨慎。BSE指数 收盘下跌0.28%，报25,230.36点；NSE指数 收盘下跌0.24%，报7,731.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.49/67.5，为连续第八日下跌，且创3月2日以来最低位，因当地股市四连跌，引发外资流出的担忧；上日收报67.44/67.45。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.52%，报879.55点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.95%，报463.49点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.01%，报66.808；卢布兑欧元 贬值0.14%，报75.00。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)