《中国报摘》--中国证券报5月24日

* 头版头条:
--中国财政部指出，一季度全国经济虽然稳中向好因素增多，但基础还不够牢固，经济下行压力仍然较大；必须继续实施积极财政政策，加快预算执行进度，压减库款规模，充分发挥财政资金的使用效益。
* 其他:
--商务部国际服务贸易司司长邱丽新表示，到2020年，中国服务进出口总额将突破1万亿美元，年均增长10%以上。商务部将加快出台《服务出口重点领域指导目录》，同时加快立法进程，研究制定《国际服务贸易条例》，优化营商环境。
--发改委、科技部等四部门联合印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》提出，到2018年，在重点领域培育若干全球领先的人工智能骨干企业，初步建成基础坚实、创新活跃、开放协作、绿色安全的人工智能产业生态，形成千亿级的人工智能市场应用规模。
--发改委等八个部门近日联合印发《关于推进电能替代的指导意见》，将在北方居民采暖、生产制造、交通运输、电力供应与消费四个重点领域推进电能替代，预计可新增电量消费约4,500亿千瓦时，减排烟尘、二氧化硫、氮氧化物约30万、210万、70万吨。
--海通证券 与中国出版集团、中国华录集团等签署合作备忘录，拟共同发起设立中美文化产业发展投资基金，首期规模50亿元人民币，总规模200亿元，定位围绕中美文化交流和产业合作，以文化科技、新媒体、数字文化、教育培训及文化内容产业等为核心投资领域。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)