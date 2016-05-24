美国债市：投资基金及海外投资者5月加大购买美国政府新债的力度

路透纽约5月23日 - 美国财政部周一发布的数据显示，在5月初美国公债标售中，基金经理和海外投资者增加了购买力度，有些债券的买入规模升至今年迄今最高。

美国公布令人失望的4月非农就业数据后，市场认为美国经济成长乏力，押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)直到2016年底才会升息，因此基金经理和海外投资者这两大美国公债持有方买入10年期和30年期新债。

财政部数据显示，在5月举行的10年期公债标售中，大型投资基金买入116.60亿美元公债，上月买入94.39亿美元。

这是一年前买入122.79亿美元公债以来，他们对10年期新债的最大购买力度。

一周多前他们买入81.65亿美元30年期公债，这是2月买入88.21亿美元以来的最高水准，4月买入量为73.02亿美元。

据财政部数据，在最新一次10年期公债标售中，海外投资者买入75.42亿美元公债，上月为51.83亿美元。

在10年期公债标售中，海外投资者5月买入量是去年11月买入80.12亿美元以来的最高水准。

海外投资者买入17.63亿美元30年期公债，为去年10月买入17.99亿美元以来的最高位，4月买入量为14.47亿美元。

在同一周进行的其他年期公债标售中，大型投资公司买入113.03亿美元三年期公债，高于上月买入的105.48亿美元。

在最近一次三年期公债标售中，海外投资者买入58.35亿美元三年期公债，前月为买入53.38亿美元。

本月稍早财政部共标售290亿美元三年期公债、280亿美元10年期公债及180亿美元30年期公债。除了投资基金和海外投资者，剩余新债出售给了银行、养老基金和华尔街债券交易商。(完)