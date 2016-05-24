上海中期：沪铜中期逢高布空

进入5月之后，铜价连连下跌，一周之内，即跌去4月的大部分涨幅，空头也乘势重新入场，不断增仓，铜价重回弱势。截至目前，铜价仍然延续着下跌趋势，而反观铜在4月的上涨行情，更多是需求预期偏好的带动，而不是基本面的实质性改善。所以，我们认为，对于4月的铜价上涨更理性地定义应该是反弹或者是调整，而不是反转。而5月铜价的变化，更加能够反映铜市的基本面矛盾。