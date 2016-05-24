上海中期：沪铜中期逢高布空

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
以下内容节选自5月24日的《期货日报》：
进入5月之后，铜价连连下跌，一周之内，即跌去4月的大部分涨幅，空头也乘势重新入场，不断增仓，铜价重回弱势。截至目前，铜价仍然延续着下跌趋势，而反观铜在4月的上涨行情，更多是需求预期偏好的带动，而不是基本面的实质性改善。所以，我们认为，对于4月的铜价上涨更理性地定义应该是反弹或者是调整，而不是反转。而5月铜价的变化，更加能够反映铜市的基本面矛盾。
总体来看，铜市基本面依然疲弱，外围市场多空交织，短期内铜价将在低位宽幅振荡后选择新的方向。只要供需矛盾不扭转，铜价只会有反弹，而不会出现反转，中期思路依然是逢高布空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。