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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 08:51 BJT

上海中期：沪铜中期逢高布空

以下内容节选自5月24日的《期货日报》：

　　进入5月之后，铜价连连下跌，一周之内，即跌去4月的大部分涨幅，空头也乘势重新入场，不断增仓，铜价重回弱势。截至目前，铜价仍然延续着下跌趋势，而反观铜在4月的上涨行情，更多是需求预期偏好的带动，而不是基本面的实质性改善。所以，我们认为，对于4月的铜价上涨更理性地定义应该是反弹或者是调整，而不是反转。而5月铜价的变化，更加能够反映铜市的基本面矛盾。

　　总体来看，铜市基本面依然疲弱，外围市场多空交织，短期内铜价将在低位宽幅振荡后选择新的方向。只要供需矛盾不扭转，铜价只会有反弹，而不会出现反转，中期思路依然是逢高布空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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