创元期货：沪胶目前以空头为主，不宜盲目抄底

联结A点和B点并延长构成了沪胶的缓跌趋势线，4月21日，沪胶见顶持续回落佐证了趋势线的有效性。从中长期来看，沪胶经历了2011年年初至2014年年初的快速下跌过程以及2014年年初至今的缓跌过程两个重要阶段。

从形态上看，缓跌过程或在构造平行下跌通道，上沿即为缓跌趋势线，下沿则是经过最低点又平行于上沿的趋势线构成。如果成立，沪胶将止跌于平行通道下沿，价格或会创新低。操作上，建议目前仍以空头为主，不宜盲目抄底。(完)