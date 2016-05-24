《香港报摘》--其他报纸重要消息5月24日

**明报**

--腾讯 旗下Tencent OS公布，美国电子设备公司富可视（InFocus）下周一发布智能手机，是首款智能手机安装腾讯自家制的OS系统TOS 2.0。有分析员认为，做手机OS(作业系统)可令用户“被迫”使用腾讯产品，增强渗透率，同时令集团收集更多用户数据，对大数据方向极为有利。

**苹果日报**

--内地一线城市楼价疯涨，这股炒风蔓延至周边区域。毗邻深圳、仅属三线城市的惠州，受惠深圳投资客涌入，自去年8月起楼市开始转势，今年4月登上内地百城房价升幅榜榜首，就连市内偏远地区惠阳，楼价年内已翻倍，有港人在当地投资。记者直击当地楼盘，发现楼盘外多是荒地乾草，连楼盘销售人员都坦言当地楼价已近见顶。

**东方日报**

--中银航空租赁招股反应不俗，市场消息透露，该股配售反应热烈，公司已提早一日，在昨日结束国际配售的认购。信诚联席董事张智威指早于中银航空租赁举行路演时，已听闻其配售反应不俗，不过散户的反应则有所不及。

**文汇报**

--深港通的进展一直受到引市场关注，从事证券、银行等金融行业应用软件开发的恒生电子 上周公告称，深港通系统目前已经完成研发工作，并已有多家券商参与系统测试。

--据联交所资料显示，中华煤气 近期多次在市场上购入港华燃气 股份，涉资逾6亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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