《香港报摘》--其他报纸重要消息5月24日

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
**明报**
--腾讯 旗下Tencent OS公布，美国电子设备公司富可视（InFocus）下周一发布智能手机，是首款智能手机安装腾讯自家制的OS系统TOS 2.0。有分析员认为，做手机OS(作业系统)可令用户“被迫”使用腾讯产品，增强渗透率，同时令集团收集更多用户数据，对大数据方向极为有利。
**苹果日报**
--内地一线城市楼价疯涨，这股炒风蔓延至周边区域。毗邻深圳、仅属三线城市的惠州，受惠深圳投资客涌入，自去年8月起楼市开始转势，今年4月登上内地百城房价升幅榜榜首，就连市内偏远地区惠阳，楼价年内已翻倍，有港人在当地投资。记者直击当地楼盘，发现楼盘外多是荒地乾草，连楼盘销售人员都坦言当地楼价已近见顶。
**东方日报**
--中银航空租赁招股反应不俗，市场消息透露，该股配售反应热烈，公司已提早一日，在昨日结束国际配售的认购。信诚联席董事张智威指早于中银航空租赁举行路演时，已听闻其配售反应不俗，不过散户的反应则有所不及。
**文汇报**
--深港通的进展一直受到引市场关注，从事证券、银行等金融行业应用软件开发的恒生电子 上周公告称，深港通系统目前已经完成研发工作，并已有多家券商参与系统测试。
--据联交所资料显示，中华煤气 近期多次在市场上购入港华燃气 股份，涉资逾6亿港元。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。