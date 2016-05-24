金属期市：伦敦期铜守在三个月低点附近，因美元持坚

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，尽管存在“英国脱欧”等风险，美联储仍有可能在6月或7月升息，而且鉴于美国经济的力道，明年将会进行更多次升息。

欧元区5月企业扩张速度降至16个月低点 ，但德国和法国的强劲表现显示，规模较小的国家或处于挣扎。

中国财政部最新表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。

陷入困境的澳洲钢铁集团Arrium 将聘请一家国际性投资银行为顾问，为其出售Moly-Cop采矿供应部门提供意见。(完)

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