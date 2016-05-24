港报社评：规范工程消除隐患，绿化天台成风景线--明报5月24日

城市大学运动中心绿化天台坍塌，说明即使是美好的事情，若未做好做妥当，也可以潜伏隐患。今次事态除了揭示城大和涉及工程相关持份者处理或有问题之外，屋宇署就绿化天台是否需要入图则申请，10多年来未有清晰规范；是否需要入则，莫衷一是，以致社会人士无成规依循。经一事、长一智，屋宇署应该提出有约束力规定，让社会知道绿化天台的建设，包括工程质素如何才达至安全要求和不会出现后遗症等，以体现环境保育与美化市容的目标。

巨顶坍塌伤3人，城大师生避一劫

城大此事仅数人轻伤，不少人都说「天佑香港」，甚至认为「天佑城大」。因为事发运动中心是城大举行大型活动的场地，包括用作球赛、学生考试，甚至校长就职典礼都在这里举行。坍塌前10日，约900名学生还在这里参加考试，当时有学生已经发现有油漆剥落等现象，设若天台在大批师生聚集时塌下，肯定是一场灾难。现在香港和城大逃过一劫，实属万幸，不过，香港不能单靠运气过日子，当局要尽快检视应兴应革之事，以消除同类情况的隐患。

涉事运动中心在1990年启用，采用钢架搭建，跨度达35至40米。偌大约1400平方米的空间，中间没有支撑物，整体重量由顶部四边的支撑点承托，设计荷载为0.75KPa，即每平米约承重75公斤，相当于一个稍健壮成年人的重量，而且这类屋顶一般不会预计有人长期活动。

事实上，26年以来，这个运动中心的天台安全无事，踏入今年在绿化工程完成后，到上星期五坍塌。有土木结构工程业界人士认为，这类钢架搭建的屋顶，一般未预期用作植被等绿化工程，因为泥土有一定重量，遇上天雨令泥土积水，若屋顶排水系统未能尽快排出雨水，负载陡增，就难免出事。

据业界估计，若要在屋顶建设绿化工程，计及泥土、水分重量及人流等因素，荷载需要达到5KPa至10KPa，即是每平米可承重约500至1000公斤，而城大运动中心的承重设计只为75公斤。城大已经承认运动中心天台绿化工程，并无向屋宇署入图则，工程由承建商负责。设若工程按原来荷载施工，并无其他加固，由于可荷载差距悬殊，完工之后约半年出事，就完全不足为奇。

城大校方虽然承认未向屋宇署入图则，但是披露了承建商和执行及核准工程认可人士的身分。不过，被提及的认可人士一再声明未执行及核准工程，并表示保留对此事的一切法律权益。事态出现不同版本，初步看来牵涉的三方面，即是城大校方、承建商和认可人士，他们之间的关系应不至于太复杂，城大组成的8人调查委员会不难搞清楚。

不过，值得注意的是委员会由7名城大师生和一名校外人士组成，表面上有浓厚「自己人查自己人」的况味，期望城大的调查要做到大公无私，以取信全港市民。

绿化天台灰色地带，工程质素良莠不齐

事件发生之后，屋宇署重申《建筑物条例》规定，涉及拆卸、改动或加建构筑物或排水系统，甚或涉及楼宇总楼面面积或结构改动的绿化工程，均受规管。除非获豁免或属指定小型工程，否则须委任认可人士向署方交图则，获批准并经署方同意才可以开展工程。

涉及此事的认可人士是否须承担责任，尚待厘清，不过按屋宇署的说法，认可人士应该很容易理解，而涉事绿化工程却未向屋宇署入则，然则事态经过认可人士，为何未见入图则申请此一步骤？有业界人士认为条例规定对于天台绿化工程，由入则到具体工程规管，都存在灰色地带，以致未获普遍依循。

有业界人士认为，虽然当局有指引列明绿化屋顶要铺设防根层和排水层，但是指引并无约束力，而当局视屋顶绿化为普通园艺工程，并无规定须由合资格承建商施工，难以监管工程质素。

事实上，业界人士透露有些绿化工程直接倒泥在天台，然后栽种花木；亦有个案用黑色垃圾胶袋取代以坚固塑胶造成的「防根层」；又有个案把排水层反转安装，以致无法排水。这些事例反映绿化工程良莠不齐，主要是缺乏清晰规定。

绿化天台于环保和美化市容都是好事，不过，需要更规范才可以达至效果。今次城大师生「大步槛过」，给社会、特别是当局敲响警钟，只要稍有疏忽，好事也可以变成灾难。屋宇署应从此事汲取教训，实行更有效规范，使绿化天台成为本港一道风景线，并提高市民的生活品质。

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