澳新汇市：两国货币小跌，静候澳洲央行总裁讲话

众所瞩目的是澳洲央行总裁史蒂文斯将在0305GMT时发表的演说。这将是他在5月3日降息以来的首度公开露面。

“市场将寻求进一步的言论，上周公布的会议纪录暗示后续并不急于降息，”澳洲西太平洋银行资深策略师Sean Callow表示。

银行间利率期货<0#YIB:>反映今年稍晚降息至纪录低位1.5%的可能性是百分之百。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI挫跌5.4%，加上日圆全面走强，令澳元受挫。澳元兑日圆 跌至78.79日圆。若跌破5月6日低位78.14日圆，则可能测试今年低位77.57。

新西兰元兑日圆 跌至73.67日圆。澳元和新西兰元兑日圆今年迄今均已挫跌8日圆。

新西兰元兑美元 亦处于守势，报0.6758。(完)

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