港报社评：支持特首依法管治，兼听广纳集思广益--文汇报5月24日

--回顾张德江视察香港系列社评之二

张德江委员长来港视察，在多个场合呼吁香港各界支持特首和特区政府依法施政。本届特区政府秉持「适度有为」的施政理念，着力发展经济、改善民生，已经初见成效，值得广大市民支持。

基本法规定本港奉行行政主导的管治原则，只有维护管治威信、提升施政效能，政府才能有效带领香港前进。作为管治核心的特区政府，亦应兼听广纳，广开言路，在符合「一国两制」和基本法的前提下尽可能吸纳不同意见，集思广益，纠缪补缺，令施政更贴近民情民意，更加顺畅惠民。

本届特区政府上任以来，一直面对严峻挑战，特首梁振英及其领导的特区政府认真贯彻「一国两制」和基本法，迎难而上解决困扰香港的各种问题，在觅地建屋、安老扶贫、劳工等方面都推出切实可行的政策和措施，成绩有目共睹，获得香港市民和中央的充分肯定。

张德江此次视察香港之行，发表多场重要讲话，一再重申中央对特首和特区政府工作的肯定：「对梁振英特首的工作，对特区政府的工作，在去年12月底特首进京述职的时候，习近平主席、 李克强总理都给予了充分的肯定，中央对特首的工作，对特区政府的工作是满意的。」中央力挺特首和特区政府的信息清晰明确，而且一以贯之。

中央对港拥有全面管治权，而这个全面管治权，在特区自治事务方面要通过特首和特区政府的执行来体现。特首及其领导的特区政府是香港管治架构的核心，对维护香港繁荣稳定，促进经济发展、改善民生、缓解民怨，作用至关重要。因此，只有支持特首和特区政府依法施政，让特首和特区政府集中精力搞好施政，香港才能突破困局，创造发展的实际红利。

相反，如果不断制造政争障碍，废了特区政府的管治「武功」，香港变成无政府状态，群龙无首，势必一事无成，最终受害的还是广大香港市民。张德江明确指出：「得让他们（特首及特区政府）有环境施政，有条件施政，大家支持他们依法施政，这样社会才能办好，总得有牵头人、总得有人负责。」张德江语重心长的提醒和忠告，值得港人重视和反思。面对挑战，同舟共济的港人，应放下一切心结，支持特首和特区政府带领香港开创新局面。

香港是个多元社会，社会有不同声音，这是正常现象，关键是社会各界和衷共济，精诚团结，为了香港好而共同努力。对待不同意见，特区政府一方面当然要择善固执，另一方面只要符合「一国两制」、基本法的大原则、大前提，特区政府应持欢迎开放态度，虚心聆听采纳。

《资治通监》中，唐太宗和魏征就「何谓为明君暗君？」有一段著名的对话。魏征指出：「君之所以明者，兼听也；其所以暗者，偏信也。」并得出结论：「是故人君兼听纳下，则贵臣不得壅蔽，而下情必得上通也。」意思是，君主能广泛听取各方面的意见，那么奸臣就无从蒙蔽，而下情就能够上达了。唐太宗从善如流，在实践中推行了兼听纳下的思想，开创了国泰民安的贞观之治。

以史为镜，可以知兴衰。特区政府亦应坚持兼听广纳，积极吸纳不同意见中的合理成分，克服施政的主观片面性，减少失误，促进社会和谐，引领全港上下同心，「放开彼此心中矛盾，理想一起去追」，让香港合力奋进。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘