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货币新闻 | 2016年 5月 24日 星期二 09:50 BJT

芝加哥期市：大豆两日跌幅扩大到近2%，因USDA报告种植进度超预期

交投最热络的7月小麦期货 持平于每蒲式耳4.62美元，昨日收低1.2%。
    
    美国农业部公布，截至周日，美国玉米种植率为86%，高于85%的五年均值，但低于分析
师平均预期的88%。
    
    美国农业部报告，大豆种植率为56%，高于52%的五年均值及交易商预计的55%。
    
    豆粕期货最近几周上涨，因在4月洪水过后，市场担心阿根廷大豆的收成和质量。阿根
廷是全球最大豆粕出口国。
    
    以下是0105GMT报价：    
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           462.00     0.00  +0.00%    -1.44%     475.48   45
    CBOT玉米           397.25    -0.50  -0.13%    +1.86%     385.16   63
    CBOT大豆          1055.50    -3.00  -0.28%    -1.49%    1028.63   52
    CBOT稻米           $11.60   -$0.02  -0.17%    -2.11%     $11.22   52
    美国原油           $47.94   -$0.14  -0.29%    -0.46%     $44.57   70 
    汇率
    欧元/美元          $1.121  -$0.001  -0.11%    +0.07% 
    美元/澳元           0.721   -0.001  -0.10%    -0.18% 
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/于春红; 审校 王丽鑫/郑茵)

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