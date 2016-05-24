芝加哥期市：大豆两日跌幅扩大到近2%，因USDA报告种植进度超预期

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
交投最热络的7月小麦期货 持平于每蒲式耳4.62美元，昨日收低1.2%。 美国农业部公布，截至周日，美国玉米种植率为86%，高于85%的五年均值，但低于分析 师平均预期的88%。 美国农业部报告，大豆种植率为56%，高于52%的五年均值及交易商预计的55%。 豆粕期货最近几周上涨，因在4月洪水过后，市场担心阿根廷大豆的收成和质量。阿根 廷是全球最大豆粕出口国。 以下是0105GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 462.00 0.00 +0.00% -1.44% 475.48 45 CBOT玉米 397.25 -0.50 -0.13% +1.86% 385.16 63 CBOT大豆 1055.50 -3.00 -0.28% -1.49% 1028.63 52 CBOT稻米 $11.60 -$0.02 -0.17% -2.11% $11.22 52 美国原油 $47.94 -$0.14 -0.29% -0.46% $44.57 70 汇率 欧元/美元 $1.121 -$0.001 -0.11% +0.07% 美元/澳元 0.721 -0.001 -0.10% -0.18% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/于春红; 审校 王丽鑫/郑茵)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。