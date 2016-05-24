芝加哥期市：大豆两日跌幅扩大到近2%，因USDA报告种植进度超预期

交投最热络的7月小麦期货 持平于每蒲式耳4.62美元，昨日收低1.2%。 美国农业部公布，截至周日，美国玉米种植率为86%，高于85%的五年均值，但低于分析 师平均预期的88%。 美国农业部报告，大豆种植率为56%，高于52%的五年均值及交易商预计的55%。 豆粕期货最近几周上涨，因在4月洪水过后，市场担心阿根廷大豆的收成和质量。阿根 廷是全球最大豆粕出口国。 以下是0105GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 462.00 0.00 +0.00% -1.44% 475.48 45 CBOT玉米 397.25 -0.50 -0.13% +1.86% 385.16 63 CBOT大豆 1055.50 -3.00 -0.28% -1.49% 1028.63 52 CBOT稻米 $11.60 -$0.02 -0.17% -2.11% $11.22 52 美国原油 $47.94 -$0.14 -0.29% -0.46% $44.57 70 汇率 欧元/美元 $1.121 -$0.001 -0.11% +0.07% 美元/澳元 0.721 -0.001 -0.10% -0.18% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/于春红; 审校 王丽鑫/郑茵)