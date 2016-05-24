台湾汇市：台币兑美元早盘微贬，受台股下跌及韩元等亚币走贬影向

路透台北5月24日 - 台币兑美元 周二早盘微幅走贬。汇银人士表示，在股市走跌及韩元走贬影向下，早盘台币止升小贬，加上外资动向不明，料台币将陷区间整理。

他们指出，今天亚洲股市普遍走跌，台股随亚股开低，并拖累台币走势，早盘走势偏弱，短线观察重点在外资动向。

〞外资还没有表态，早盘他们有买有卖，但量都不大。〞一位大型商银交易员说。

他表示，受到国际油价下跌冲击，今天澳币等商品货币走势偏弱，韩元和人民币等亚币亦呈贬值走势，拖累台币走低，市场关注澳洲央行官员稍晚谈话，届时再视能否对亚币有所激励。

另一大型银行交易员则称，因美国联邦准备理事会多位官员周一指出，FED今年升息次数将增至二至三次，亦使外资今天在台股操作上略显踌躇，〞早上有遇到外资，他们有买有卖(美元)，但量都不大，目前还看不出明确方向。〞

澳元和加元等大宗商品货币周二处于守势，受原油等大宗商品价格持续下跌拖累。

今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.635-32.680；上日则在在32.634-32.739。

本地时间10:24，韩元兑美元 报1,187.8，上日收在1,182.9；台股加权指数 下跌0.23%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩增，显示海外市场看贬台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.680/32.730，上日收在32.600。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.600-32.700

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