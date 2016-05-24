《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值2.53%，二级好转助稳需求

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
* 招标品种: 财政部三年续发国债
* 招标金额: 350亿元人民
* 招标时间: 周三(25日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 2.49%-2.58%
* 预测均值: 2.53%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月24日 - 中国财政部周三将续发行三年期固息国债。路透调查显示，5月信贷投放不佳鼓舞债市情绪，加之资金依旧宽松，明日新债定位有望稍低于二级，收益率预测均值落在2.53%。
据三位业内人士透露，截止目前，金融机构5月新增贷款仍未见起色，虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减，但整体新增规模依然偏弱。
北京一券商分析师称，5月信贷预期不佳利好债市，明日续发国债定位可能稍低，但受发行量和博边际因素影响，折让幅度应该有限，预计在2.53%-2.55%附近。
交易员透露，本次续发国债的标的券160009最新成交在2.55%左右；银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.5432%。
明日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至5月26日进行分销；5月30日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年4月28日开始计息，按年付息，票面利率2.55%。
投标标位限定方面，投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。