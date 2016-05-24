台湾股市：缩量收低因亚股走跌及短线获利了结，后市观察量能变化

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透台北5月24日 - 台湾股市周二缩量收跌。分析师表示，亚洲股市普遍走跌，及短线涨多获利了结卖压出笼等，令台股走势不振，惟筹码尚属稳定；短线须观察量能变化，及周五主计总处将公布的GDP预估值是否进一步下修。
台湾加权股价指数 收跌0.52%，至8,300.66点；今日成交初值 为628.51亿台币，上交易日修正后为905.55亿。
〞昨天大盘大涨超过2%，从今天量缩小跌来看，市场筹码还算是相对稳定的。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他表示，昨天台股在亚洲股市中表现最亮眼，今天亚股气氛不佳，从台股仅跌0.52%来看还不算太弱；短线指数料将在半年线附近整理。
兆丰投顾一不愿具名分析师则称，台股指数昨天越过半年线8,322点后，今天随亚股忧虑美国6月将升息走跌，成交量明显萎缩，短线指数将不易有大涨空间，〞今天量缩太多了，可见昨天大涨只是短期效应，台股还是无法置身于国际股市之外。〞
分析师预估，明日指数区间估在8,260-8,436点间。
亚洲股市周二跌至近10周低位，美元扳回部分近日跌幅，因投资人担心未来几周美国升息的机率。 本地时间14:04，亚洲主要股市普遍下跌，上证综合指数 跌逾1%；日、韩股市跌幅亦逼近1%；MSCI亚太明晟指数 下跌0.73%。(完)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。