台湾股市：缩量收低因亚股走跌及短线获利了结，后市观察量能变化

路透台北5月24日 - 台湾股市周二缩量收跌。分析师表示，亚洲股市普遍走跌，及短线涨多获利了结卖压出笼等，令台股走势不振，惟筹码尚属稳定；短线须观察量能变化，及周五主计总处将公布的GDP预估值是否进一步下修。

台湾加权股价指数 收跌0.52%，至8,300.66点；今日成交初值 为628.51亿台币，上交易日修正后为905.55亿。

〞昨天大盘大涨超过2%，从今天量缩小跌来看，市场筹码还算是相对稳定的。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，昨天台股在亚洲股市中表现最亮眼，今天亚股气氛不佳，从台股仅跌0.52%来看还不算太弱；短线指数料将在半年线附近整理。

兆丰投顾一不愿具名分析师则称，台股指数昨天越过半年线8,322点后，今天随亚股忧虑美国6月将升息走跌，成交量明显萎缩，短线指数将不易有大涨空间，〞今天量缩太多了，可见昨天大涨只是短期效应，台股还是无法置身于国际股市之外。〞

分析师预估，明日指数区间估在8,260-8,436点间。