表格：台湾4月M2年增率降至4.65%，因银行放款与投资减缓

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透台北5月24日 - 台湾央行周二公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至4.65%，主因是银行放款与投资成长减缓；而累计今年1至4月M2年增率为5.06%。
在M1B方面，央行指出，4月M1B年增率升至6.30%，主要是受通货净额及活期储蓄存款成长较高影向，累计1至4月年增率则为6.37%。
另在外汇存款方面，央行指出，至4月底止全体货币机构外存余额进一步突破4.9兆台币大关，达到4兆9,592亿台币，较3月底大增1,156亿台币。
2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2016年
4月 4.65 6.30
3月 4.81 6.16
2月 5.17 6.11
1月 5.63 6.92
2015年
12月 5.68 6.37
11月 6.39 6.73
10月 6.58 6.75
9月 6.50 6.62
8月 6.01 5.86
7月 6.06 5.66
6月 6.53 6.09
5月 6.81 6.18
4月 6.53 5.58
3月 6.57 5.87
2月 6.51 6.12
1月 5.86 5.03
2014年
12月 5.85 6.90
11月 5.22 6.95
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97(完)
台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。