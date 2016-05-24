表格：台湾4月M2年增率降至4.65%，因银行放款与投资减缓

路透台北5月24日 - 台湾央行周二公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至4.65%，主因是银行放款与投资成长减缓；而累计今年1至4月M2年增率为5.06%。

在M1B方面，央行指出，4月M1B年增率升至6.30%，主要是受通货净额及活期储蓄存款成长较高影向，累计1至4月年增率则为6.37%。

另在外汇存款方面，央行指出，至4月底止全体货币机构外存余额进一步突破4.9兆台币大关，达到4兆9,592亿台币，较3月底大增1,156亿台币。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)