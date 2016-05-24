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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 17:38 BJT

台湾汇市：台币收贬终止连二升，因外资反手汇出及韩元等亚币走贬

* 台币随韩元等亚币收低，终止连二升
    * 外资卖超台股并呈净汇出
    * 韩元贬幅扩大，央行出手阻升台币
    * 明日台币交易区间暂看32.650-32.750

    路透台北5月24日 - 台币兑美元 周二收贬，终止连二升。汇银人士指出，随国际美元转强、外资
卖超台股且反手汇出，午后台币贬幅扩大，且以日中最低价作收。
    
    他们表示，今天整个亚洲股市都笼罩在美国联邦准备理事会(FED)6月可能升息阴霾，外资在台股亦由买转
卖并呈净汇出，加上韩元午后贬幅扩大，促使央行出手干预、阻升台币。
    
    〞有人(央行)生气了，韩元都贬成这样了，老大当然就出手(干预)啦。〞一位大型银交易员说。
    
    他并称， 受市场预期FED 6月可能升息影向，今天亚洲股、汇双挫，特别是韩元走势更是明显转弱，〞上
一波韩元在1,192时，台币已经接近32.800了，现在台币还在这里，有人就生气了。〞
    
    他们说，外资原认为月底出口商将进场抛汇使台币偏升，早盘美元买盘显得意兴阑珊，惟午后随国际美元
转强、亚币崩跌，外资买汇转趋积极，台币贬幅跟着扩增。
    
    一资深汇银人士即称，外资今天在台股转为卖超后反手汇出，且自昨天的净汇入转为净汇出。
    
    交易员说，多位美国FED官员称今年升息次数将增至二到三次，市场估6月美国升息机率升高，带动美元走
强，亚币则全面挫低，料FED升息议题将随着时间接近慢慢发酵，亦使亚币走势偏弱；惟升息与否仍须观察美
国公布的经济数据。
        
    今日台币兑美元主要交易区间在32.635-32.720，上日则在32.634-32.739。
    
    台湾股市周二缩量收跌，加权股价指数 收跌0.52%，至8,300.66点。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超10.55亿台币；上交易 日修正后为买超84.8
5亿台币。 
    
    亚洲货币周二多数下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话持续助燃了对美国即将升息的预期
。然人民币 上扬，交易员称发现中国央行进行了干预以支撑汇率。 

    交易员估，明日台币区间在32.650-32.750。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价略为扩增，显示市场
预期台币趋贬；目前一个月美元/台币远汇 报32.671/32.691，上日收在32.600。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.720     32.656   32.635-32.720   32.635     5.93    5.31
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.718     32.656   32.650-32.718   32.650     3.02    2.40
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.015/0.025            0.000/0.010 
 美元/台币六个月期         0.035/0.055            0.010/0.030 
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)

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