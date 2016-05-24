台湾汇市：台币收贬终止连二升，因外资反手汇出及韩元等亚币走贬

* 台币随韩元等亚币收低，终止连二升 * 外资卖超台股并呈净汇出 * 韩元贬幅扩大，央行出手阻升台币 * 明日台币交易区间暂看32.650-32.750 路透台北5月24日 - 台币兑美元 周二收贬，终止连二升。汇银人士指出，随国际美元转强、外资 卖超台股且反手汇出，午后台币贬幅扩大，且以日中最低价作收。 他们表示，今天整个亚洲股市都笼罩在美国联邦准备理事会(FED)6月可能升息阴霾，外资在台股亦由买转 卖并呈净汇出，加上韩元午后贬幅扩大，促使央行出手干预、阻升台币。 〞有人(央行)生气了，韩元都贬成这样了，老大当然就出手(干预)啦。〞一位大型银交易员说。 他并称， 受市场预期FED 6月可能升息影向，今天亚洲股、汇双挫，特别是韩元走势更是明显转弱，〞上 一波韩元在1,192时，台币已经接近32.800了，现在台币还在这里，有人就生气了。〞 他们说，外资原认为月底出口商将进场抛汇使台币偏升，早盘美元买盘显得意兴阑珊，惟午后随国际美元 转强、亚币崩跌，外资买汇转趋积极，台币贬幅跟着扩增。 一资深汇银人士即称，外资今天在台股转为卖超后反手汇出，且自昨天的净汇入转为净汇出。 交易员说，多位美国FED官员称今年升息次数将增至二到三次，市场估6月美国升息机率升高，带动美元走 强，亚币则全面挫低，料FED升息议题将随着时间接近慢慢发酵，亦使亚币走势偏弱；惟升息与否仍须观察美 国公布的经济数据。 今日台币兑美元主要交易区间在32.635-32.720，上日则在32.634-32.739。 台湾股市周二缩量收跌，加权股价指数 收跌0.52%，至8,300.66点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超10.55亿台币；上交易 日修正后为买超84.8 5亿台币。 亚洲货币周二多数下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话持续助燃了对美国即将升息的预期 。然人民币 上扬，交易员称发现中国央行进行了干预以支撑汇率。 交易员估，明日台币区间在32.650-32.750。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价略为扩增，显示市场 预期台币趋贬；目前一个月美元/台币远汇 报32.671/32.691，上日收在32.600。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.720 32.656 32.635-32.720 32.635 5.93 5.31 司 元太外汇经纪公 32.718 32.656 32.650-32.718 32.650 3.02 2.40 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 0.035/0.055 0.010/0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；; 审校 林高丽)