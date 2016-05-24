《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：金融行业营改增力戒税负转嫁实体经济--总理

中国国务院总理李克强称，金融行业营改增尤其要力戒税负增加转嫁实体经济，并重申营改增要确保所有行业税负只减不增。

--中国金融：5月新增信贷未见起色，“实体冷个人热”结构延续--业内人士

中国实体经济增长乏力，对信贷的需求也意兴阑珊。据三位业内人士透露，截止目前，金融机构5月新增贷款仍未见起色，虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减，但整体新增规模依然偏弱。

--表格：台湾4月M2年增率降至4.65%，因银行放款与投资减缓

台湾央行公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至4.65%，主因是银行放款与投资成长减缓；而累计今年1至4月M2年增率为5.06%。

【金融】

--中国保险：严打境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为--保监会

上海证券报援引中国保监会通知称，针对部分境外保险机构为争抢境内客户、变相违规在境内销售保险产品的情况，要求各保监局严厉打击境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为。

--路透专访：讨论开放主权评等低于台湾国家来台发国际债--金管会主委

台湾金管会新任主委丁克华表示，对于保险公司建议开放主权评等低于台湾(AA-)的国家来台发行国际板债券，已请柜买中心研议中，至于未来是否成行仍待讨论。

--香港金融：金发局指香港有力发展为绿色金融中心，建议发行＂绿色债券＂

香港政府的谘询组织--金融发展局发表报告，提出建议以推动香港发展为区内领先的绿色金融中心，包括由受政府和公营机构管控的发行人发行基准＂绿色债券＂、成立绿色金融谘询委员会或同类机构，以制定长远工作重点及提供协助等。

--香港个股：中银香港称正进行可行性研究，审视业务及资产组合

中银香港称，正进行一项可行性研究，审视集团的业务及资产组合，而相关研究结果可能会，或可能不会导致该行出售所持有的银行资产。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行650亿元七天逆回购，单日净投放150亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净投放150亿元。

--中国货币市场：供给充足回购利率平稳，资金仍宽松无虞缴税扰动有限

中国银行间市场资金面宽松格局不改，主要回购利率整体保持平稳。交易员表示，大行融出充裕，公开市场继续小幅净投放驰援，机构资金拆借难度不大，月末虽然仍面临企业税款汇算清缴，但暂对资金面扰动极为有限。

--中国债市动态：现券收益率下行，国开新债优于预期提振情绪

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行。在宽松资金面的催化下，一级配置热情升温，国开债中短期限新债定位低于预期，带动二级情绪改善，国债期货近午间亦扩大涨幅。不过交易员称，基本面不明朗，后市流动性预期亦不太稳，现券短期还难脱震荡。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.4143%，基本符合预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债，中标收益率为3.4143%，基本符合市场预测均值3.42%；一年、三年和五年期固息债，中标收益率分别为2.5027%、2.9331%和3.1686%，均低于此前市场预测均值。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值2.53%，二级好转助稳需求

中国财政部周三将续发行三年期固息国债。路透调查显示，5月信贷投放不佳鼓舞债市情绪，加之资金依旧宽松，明日新债定位有望稍低于二级，收益率预测均值落在2.53%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小跌，美加息预期重燃短期汇价料续承压

中国人民币兑美元即期早盘随中间价放量小跌。交易员指出，虽然还未见明显的客盘购汇，但机构自营盘的交投兴趣已经被唤醒，成交明显放量，短期汇价料续承压；但离岸CNH探底企稳，与在岸价差收窄至100点以内，帮助缓解人民币贬值预期。

--离岸人民币：港交所与汤森路透下月联合推出全球首支可交易人民币指数

香港交易及结算所（港交所）宣布，下月与汤森路透联合推出全球首支可交易人民币指数，将有助推动人民币国际化进程，并巩固港交所在离岸人民币市场地位。

--香港证券：港交所新增人民币期货定于下周一推出，首半年豁免交易费

香港交易及结算所（港交所）称，新增含欧元、日圆及澳元的人民币（CNH）期货定于下周一（30日）推出，首半年豁免交易所费用，以扩大人民币产品交易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今日大盘未能延续前两日反弹势头，开盘后维持低位震荡态势，市场热点散乱。当前市场整体处于偏弱格局，投资者多选择快进快出，前两日大盘反抽过程中成交量未有明显增加，显示反弹持续性较弱，获利盘一旦回吐即令市场承压。

--券商观点：中证金负债结构调整引入理财资金，不必过度焦虑抛压--招商

以中国证券金融公司为代表的A股救市“国家队”下一步动向受到市场高度关注。招商证券最新研究报告指出，中证金的负债结构正由银行表内借贷转向以理财资金为代表的表外资金，理财资金滚动续发能保证这笔资金稳定性，投资者不必过度焦虑中证金的抛压。

--中国钢铁：不鼓励钢铁产品大量出口，反对将钢铁贸易问题政治化--中钢协

中国钢铁工业协会发布“2016年中国钢铁工业发展报告”称，中国不鼓励钢铁产品大量出口，中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦，坚决反对贸易保护主义，反对将钢铁贸易问题政治化。

--中港个股：海通证券拟参与发起中美首只文化产业基金，总规模200亿元