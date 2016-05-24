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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 10:45 BJT

台湾股市：早盘较三周高点回落，科技和银行股下挫

全球最大晶圆代工厂台积电 下跌1.3%。

全球最大电子零件制造商鸿海 跌0.5%。(完) 　　

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