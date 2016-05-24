《美国上市公司业绩公布日程表》--5月24日至5月31日

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透5月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (年-月-日) (年-月-日) 24-5-2016 BMO AZO.N Q3 2016 Autozone Inc 24-5-2016 BMO BBY.N Q1 2017 百思买 24-5-2016 AMC INTU.OQ Q3 2016 Intuit Inc 24-5-2016 AMC HPE.N Q2 2016 惠普企业(HPE) 25-5-2016 BMO TIF.N Q1 2016 蒂芙尼(Tiffany) 25-5-2016 AMC HPQ.N Q2 2016 惠普(HP) 25-5-2016 AMC NTAP.OQ Q4 2016 NetApp Inc 25-5-2016 AMC PVH.N Q1 2016 PVH Corp 25-5-2016 AMC CSRA.N Q4 2016 CSRA Inc 26-5-2016 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 26-5-2016 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 26-5-2016 BMO DG.N Q1 2016 Dollar General Corp 26-5-2016 01:00 COST.OQ Q3 2016 Costco Wholesale Corp 26-5-2016 11:00 SIG.N Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 26-5-2016 AMC ULTA.OQ Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 31-5-2016 BMO MDT.N Q4 2016 美敦力(Medtronic) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。