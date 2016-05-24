台湾债市：10年增额债殖利率早盘续跌，反应央行第二季底降息预期升高

路透台北5月24日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二早盘续跌。交易员表示，尽管目前全球聚焦美国6月升息议题，惟台债则是反应央行第二季底降息预期升高，加以短线银行端买盘仍强，带动该券殖利率跌向波段新低。

他们并指出，上日台股大涨令105/4R空单量一口气增加20亿台币至55亿，且该券殖利率已接近原券标售成本区，市场预期该券殖利率再跌空间有限，近日殖利率料暂难跳脱既有区间盘整格局。

〞银行拳头比较大，打不过人家。 〞一位大型证券交易员说。

另位民营银行交易员也称，最近台债表现明显比美债强，因台湾经济持续疲弱，预期央行第二季降息的预期较高，激励短线105/4R殖利率区间偏跌，今日并创发行前交易期间盘中新低。

美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商押注如果经济进一步改善，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。指标10年期公债 收益率报1.835%，较上周五尾盘跌1个基点。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.84%；五年期公债 殖利率料在0.54-0.57%。

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