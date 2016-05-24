台湾货币市场：短率大致持稳，银行资金宽裕跨月拆出量增

* 跨月拆款利率持稳，更多银行加入拆出 * 银行买票意愿不低，成交利率持稳 * 投信青睐长天期公司债，对降息预期存在 记者 董永年 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，虽然对月底情势保守的看法没有 改变，但今日调度似乎较上日顺畅，加入拆出跨月资金的银行家数也增加，使得利率持稳在既有水准。 交易员称，周一超额准备跳增了602亿台币，显示银行体系资金相对宽裕，只是月底有缴税变数以及分配 不均等因素影响，使得操作心态相对审慎。 〞没有紧啊，拆入的银行还挑挑捡捡，嫌我(跨月)利率高。〞一家公股银行交易员说。 另一大型票券商交易主管称，往来银行可提供跨月拆款的家数就有六家，且以公股行库为主。感觉今天银 行承做的意愿增加，因此月内的资金也尽量不收。 本地时间13:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.664 32.656 台湾加权股价指数<.TWII 8,300.66 8,344.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.290-0.350% 0.200-0.350% **短票利率平稳** 短票方面，大型票券商指出，今日银行买票意愿不错，成交利率除少数搭配拆款而较高外，多数落在0.31 -0.32%，大致持平于上日。 一大型票券商交易主管称，由于对月底资金情势仍保守以对，落点安排是能够跨月就尽量跨月，感觉今日 银行承作的意愿也比较高，调度过程平顺。 〞钱都有，银行询问度比较高。〞他说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额131.22亿台币 ；前日的加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.36%，金额147.94亿台币。 台湾央行周二定存单到期4,869.3亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周三1,986亿，周四2,297亿以及周五2,297 亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为602亿台币，累计超额准备5,236亿台币、加计前期1%的 超额准备为6,410亿台币。 **投信青睐长天期公司债** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日投信与银行资金偏宽松，投信在未能觅得公司债状况下， 改找利率偏低的公债，但利率维持现有水准不变。 一证券商交易主管指出，投信资金充沛，对于落点跨到7月中下旬的公司债情有独锺，或许是预期6月下旬 央行仍有降息可能所致。 〞明天若还是这样，考虑开低长天期公司债试试水温。〞该主管说。 本周公司债交割与到期分别有：26日华航50亿台币公司债交割、Comcast Corporation共14.3亿美元债交 割、27日元大金控150亿台币公司债交割、凯基银行1.1亿美元债交割。25日台塑石化 30亿台币公司 债还本、27日远东新世纪19亿台币公司债还本。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日，短天期及一个月天期公司债 附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)