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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 11:43 BJT

《全球汇市》避险情绪提振日圆，油价下跌拖累商品货币

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1206  1.1216  -0.09  +3.19  1.0860
    美元/日圆            109.40  109.22  +0.16  -9.06  120.30
    欧元/日圆         122.59  122.52  +0.06  -6.04  130.47
    美元/瑞郎            0.9907  0.9894  +0.13  -1.11  1.0018
    英镑/美元            1.4481  1.4482  -0.01  -1.74  1.4738
    美元/加元            1.3165  1.3141  +0.18  -4.87  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5639  6.5605  +0.05  -0.06  6.5680
    澳元/美元            0.7191  0.7220  -0.40  -1.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.6718  0.6757  -0.58  -1.57  0.6825
    澳元/日圆         78.650  78.870  -0.28 -10.24  87.620
    新西兰元/日圆     73.470  73.850  -0.51 -10.38  81.980
    英镑/日圆         158.50  158.20  +0.19 -10.56  177.22
    澳元/新西兰元     1.0705  1.0672  +0.31  +0.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/高琦/汪红英/刘秀红/王颖；审校 白云/王丽鑫/郑茵/许娜/张若琪)

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