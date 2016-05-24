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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 11:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.72美元，受澳洲央行总裁讲话影响

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* 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话使得澳元持续面临抛售

* 史蒂文斯称，中期通胀目标并非僵硬死板的，不需要我们做出直觉反应

* 澳元/美元跌至0.7191美元，跌破上日盘中低点0.7209美元

* 澳元空头热衷于以0.7170美元下方的停止单为目标，但到达这一水平还有一大段路要走(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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