新债招标：鸿海五年期无担债预计以0.80%定价，七年期利率0.95%

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透台北5月24日 - 得标承销商周二表示，全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 将发行105-1期无担保公司债，其三年期、五年期及七年期预计分别以0.70%、0.80%及0.95%定价，发行量各为13亿、21亿及18亿台币。
该承销商并指出，该期公司债两年期、四年半期、六年期及10年期则预计以0.60%、0.75%、0.88%、1.20%，发行金额分别为4亿、3亿、13亿及18亿台币，此次总发行金额为90亿台币，预计6月上旬发行。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"，展望为〞稳定〞。
以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：
公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等
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鸿海 2016年5月底 0.80%/21亿 twAA+
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万海 2016年5月底 1.18%/30亿 twA-
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中龙 2016年5月初 0.89%/54亿 twA+
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远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+
*IRR 0.95%/20亿乙券 twA+
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华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+
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日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn)
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鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+
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鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+
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台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn)
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鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+
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中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+
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台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA
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中龙 2015年4月下旬 1.45%/75亿 twA+
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鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+
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开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA
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台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA
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远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA-
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富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA
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注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。