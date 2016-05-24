新债招标：鸿海五年期无担债预计以0.80%定价，七年期利率0.95%

路透台北5月24日 - 得标承销商周二表示，全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 将发行105-1期无担保公司债，其三年期、五年期及七年期预计分别以0.70%、0.80%及0.95%定价，发行量各为13亿、21亿及18亿台币。

该承销商并指出，该期公司债两年期、四年半期、六年期及10年期则预计以0.60%、0.75%、0.88%、1.20%，发行金额分别为4亿、3亿、13亿及18亿台币，此次总发行金额为90亿台币，预计6月上旬发行。

鸿海在中华信评的评等为"twAA+"，展望为〞稳定〞。

以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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鸿海 2016年5月底 0.80%/21亿 twAA+

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万海 2016年5月底 1.18%/30亿 twA-

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中龙 2016年5月初 0.89%/54亿 twA+

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远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+

*IRR 0.95%/20亿乙券 twA+

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华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+

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日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn)

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鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+

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鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+

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台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn)

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鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+

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中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+

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台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA

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中龙 2015年4月下旬 1.45%/75亿 twA+

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鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA

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注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完)