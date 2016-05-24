中国债市动态：现券收益率下行，国开新债优于预期提振情绪

路透上海5月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行。在宽松资金面的催化下，一级配置热情升温，国开债中短期限新债定位低于预期，带动二级情绪改善，国债期货近午间亦扩大涨幅。不过交易员称，基本面不明朗，后市流动性预期亦不太稳，现券短期还难脱震荡。

“现券收益率略下一点，正常波动，比不动好一点；唯一可能的解释就是国开债招标的结果还可以，但大概是形成不了趋势的，”上海一银行交易员称。

中国国家开发银行上午招标增发一、三、五、七年期固息债，中标收益率为2.5027%、2.9331%、3.1686%和3.4143%，其中一、三、五年明显低于市场预测均值。四期债对应投标倍数分别为4.60倍、5.58倍、4.09倍和3.58倍。

上海另一银行交易员称，资金面宽松可能是短债配置需求旺盛的主要原因，“钱多，债还是要配的。”

北京一银行交易员提到，尽管当前资金宽松，市场对6月底看法不敢太乐观，受MPA考核等因素影响，年中资金面有不确定性。因此最近成交活跃的品种中，不少是存续期较短、尤其是在六月底左右到期的超短融等。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3475%/3.3400%，上日尾盘为3.3620%/3.3620%。