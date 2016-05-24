中国债市动态：现券收益率下行，国开新债优于预期提振情绪

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透上海5月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行。在宽松资金面的催化下，一级配置热情升温，国开债中短期限新债定位低于预期，带动二级情绪改善，国债期货近午间亦扩大涨幅。不过交易员称，基本面不明朗，后市流动性预期亦不太稳，现券短期还难脱震荡。
“现券收益率略下一点，正常波动，比不动好一点；唯一可能的解释就是国开债招标的结果还可以，但大概是形成不了趋势的，”上海一银行交易员称。
中国国家开发银行上午招标增发一、三、五、七年期固息债，中标收益率为2.5027%、2.9331%、3.1686%和3.4143%，其中一、三、五年明显低于市场预测均值。四期债对应投标倍数分别为4.60倍、5.58倍、4.09倍和3.58倍。
上海另一银行交易员称，资金面宽松可能是短债配置需求旺盛的主要原因，“钱多，债还是要配的。”
北京一银行交易员提到，尽管当前资金宽松，市场对6月底看法不敢太乐观，受MPA考核等因素影响，年中资金面有不确定性。因此最近成交活跃的品种中，不少是存续期较短、尤其是在六月底左右到期的超短融等。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3475%/3.3400%，上日尾盘为3.3620%/3.3620%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.300元人民币，较上日结算价上涨0.09%；10年期国债主力合约T1609 收报99.200元，较上日结算价涨0.15%。(完) (发稿 吕雯瑾； 审校 杨淑祯)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。