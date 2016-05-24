香港证券：港交所新增人民币期货定于下周一推出，首半年豁免交易费

路透香港5月24日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，新增含欧元、日圆及澳元的人民币（CNH）期货定于下周一（30日）推出，首半年豁免交易所费用，以扩大人民币产品交易。

港交所上月公布新增现金结算的欧元兑人民币、日圆兑人民币及澳元兑人民币期货全部以人民币计价，同时推出的人民币兑美元期货则以美元计价。

作为推广和增强市场认知度，期交所参与者及其客户于新期货推出日期起，至11月30日午市交易时段结束为止期间，买卖新期货可获豁免相关期交所费用（每张单边合约5元人民币/0.6美元）。

此外，港交所亦于首半年推出联合推广计划，协助期交所参与者向客户推介新产品，包括向最积极的参与者颁发奖项、赞助市场推广活动及资助推广材料。

港交所现有一支实物交收的美元兑人民币期货合约<0#2HCUS:>，于今年2月5日创下未平仓合约32,009张的最高纪录，平均每日成交合约在今年第一季度亦增至3,128张，为去年同期的三倍多，反映市场对人民币产品的需求增加。