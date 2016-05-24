香港证券：港交所新增人民币期货定于下周一推出，首半年豁免交易费

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透香港5月24日 - 香港交易及结算所（港交所） 称，新增含欧元、日圆及澳元的人民币（CNH）期货定于下周一（30日）推出，首半年豁免交易所费用，以扩大人民币产品交易。
港交所上月公布新增现金结算的欧元兑人民币、日圆兑人民币及澳元兑人民币期货全部以人民币计价，同时推出的人民币兑美元期货则以美元计价。
作为推广和增强市场认知度，期交所参与者及其客户于新期货推出日期起，至11月30日午市交易时段结束为止期间，买卖新期货可获豁免相关期交所费用（每张单边合约5元人民币/0.6美元）。
此外，港交所亦于首半年推出联合推广计划，协助期交所参与者向客户推介新产品，包括向最积极的参与者颁发奖项、赞助市场推广活动及资助推广材料。
港交所现有一支实物交收的美元兑人民币期货合约<0#2HCUS:>，于今年2月5日创下未平仓合约32,009张的最高纪录，平均每日成交合约在今年第一季度亦增至3,128张，为去年同期的三倍多，反映市场对人民币产品的需求增加。
扩大定息与货币产品交易，是港交所未来三年战略计划其中一个主要范畴。除了推出更多人民币货币产品及在岸利率衍生产品，港交所亦准备在场外结算公司推出外汇可交收远期及掉期合约、跨货币掉期及场外结算外汇期权，以及客户结算。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。