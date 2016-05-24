中国汇市：人民币早盘放量小跌，美加息预期重燃短期汇价料续承压

* 人民币早盘随中间价放量小跌，机构自营交投兴趣较高

* 美联储加息预期重燃，或继续提振美指

* 离岸与在岸价差收至100点以内，长端掉期明显受压

* 短期汇价料续承压

路透上海5月24日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量小跌。交易员指出，虽然还未见明显的客盘购汇，但机构自营盘的交投兴趣已经被唤醒，成交明显放量，短期汇价料续承压；但离岸CNH探底企稳，与在岸价差收窄至100点以内，帮助缓解人民币贬值预期。

他们并表示，由于美联储6月加息预期重燃，不少机构在掉期市场抢美元，境内美元流动性趋紧，大行卖盘也将一年期掉期打压至低于600点水平，在美元偏强时这或缓解部分人民币贬值压力。

“感觉国家队已经在行动了，当然还得看中间价和美指表现吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.554元,上日收报6.5519元，夜盘终报6.5585元。今日人民币兑美元中间价 报6.5468元，上日中间价为6.5455元。人民币兑美元即期成交额 为101.25亿美元，上日半日为65.43亿美元。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.34，较上日微跌0.07%，今日人民币对日圆中间价大幅下跌超400点，加上人民币兑美元中间价亦微跌，虽然人民币对欧元小幅反弹，但难以抵消了日圆下跌的拖累；SDR篮子指数今日亦微跌0.04%至96.44。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7385元, 上日尾盘为6.7285元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.563元, 上一交易日尾盘报6.5622元。

全球汇市方面，日圆周二守住涨幅，受投资者避险的支撑，市场对日本削弱日圆的预期降温。上周美国对汇市干预发出了最新警告。圣路易斯联储总裁布拉德、旧金山联储总裁威廉姆斯等美联储官员在隔夜发表强硬言论，或重燃美联储6月升息预期。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5535；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。