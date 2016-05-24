中国汇市：人民币早盘放量小跌，美加息预期重燃短期汇价料续承压

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
* 人民币早盘随中间价放量小跌，机构自营交投兴趣较高
* 美联储加息预期重燃，或继续提振美指
* 离岸与在岸价差收至100点以内，长端掉期明显受压
* 短期汇价料续承压
路透上海5月24日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量小跌。交易员指出，虽然还未见明显的客盘购汇，但机构自营盘的交投兴趣已经被唤醒，成交明显放量，短期汇价料续承压；但离岸CNH探底企稳，与在岸价差收窄至100点以内，帮助缓解人民币贬值预期。
他们并表示，由于美联储6月加息预期重燃，不少机构在掉期市场抢美元，境内美元流动性趋紧，大行卖盘也将一年期掉期打压至低于600点水平，在美元偏强时这或缓解部分人民币贬值压力。
“感觉国家队已经在行动了，当然还得看中间价和美指表现吧。”一中资行交易员称。
北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.554元,上日收报6.5519元，夜盘终报6.5585元。今日人民币兑美元中间价 报6.5468元，上日中间价为6.5455元。人民币兑美元即期成交额 为101.25亿美元，上日半日为65.43亿美元。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.34，较上日微跌0.07%，今日人民币对日圆中间价大幅下跌超400点，加上人民币兑美元中间价亦微跌，虽然人民币对欧元小幅反弹，但难以抵消了日圆下跌的拖累；SDR篮子指数今日亦微跌0.04%至96.44。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7385元, 上日尾盘为6.7285元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.563元, 上一交易日尾盘报6.5622元。
全球汇市方面，日圆周二守住涨幅，受投资者避险的支撑，市场对日本削弱日圆的预期降温。上周美国对汇市干预发出了最新警告。圣路易斯联储总裁布拉德、旧金山联储总裁威廉姆斯等美联储官员在隔夜发表强硬言论，或重燃美联储6月升息预期。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5535；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。