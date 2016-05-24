中国货币市场：供给充足回购利率平稳，资金仍宽松无虞缴税扰动有限

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周二资金面宽松格局不改，主要回购利率整体保持平稳。交易员表示，大行融出充裕，公开市场继续小幅净投放驰援，机构资金拆借难度不大，月末虽然仍面临企业税款汇算清缴，但暂对资金面扰动极为有限。
“松的，没啥异常，很早就平了头寸了，感觉现在央行就是给力啊，缴税都没什么感觉。”上海一银行交易员说，大行供给也挺多的，没看到什么扰动因素。
央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日净投放150亿元。据路透统计，本周共有3,000亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量为500亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。
华南一银行交易员表示，缴税可能会一直持续到月底，但是央行公开市场随时可以投放补充资金，此外还有MLF等工具，目前看流动性没什么好担忧的。
“6月份跨半年的资金供给不是很多，但是整体流动性松，估计(资金)问题不大，”他称。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9800 1.9818 -0.18
七天 2.2611 2.2699 -0.88
14天 2.7103 2.6978 +1.25
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.6500 0.6100 +104.00
七天 1.8300 1.5100 +32.00
14天 1.9500 1.6300 +32.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.3000 2.3300 -3.00
14天 2.7500 2.7500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.0020 2.0040 -0.20
七天 2.3300 2.3300 +0.00
三个月 2.9330 2.9300 +0.30
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。