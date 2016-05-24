中国货币市场：供给充足回购利率平稳，资金仍宽松无虞缴税扰动有限

路透上海5月24日 - 中国银行间市场周二资金面宽松格局不改，主要回购利率整体保持平稳。交易员表示，大行融出充裕，公开市场继续小幅净投放驰援，机构资金拆借难度不大，月末虽然仍面临企业税款汇算清缴，但暂对资金面扰动极为有限。

“松的，没啥异常，很早就平了头寸了，感觉现在央行就是给力啊，缴税都没什么感觉。”上海一银行交易员说，大行供给也挺多的，没看到什么扰动因素。

央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日净投放150亿元。据路透统计，本周共有3,000亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量为500亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。

华南一银行交易员表示，缴税可能会一直持续到月底，但是央行公开市场随时可以投放补充资金，此外还有MLF等工具，目前看流动性没什么好担忧的。

“6月份跨半年的资金供给不是很多，但是整体流动性松，估计(资金)问题不大，”他称。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9800 1.9818 -0.18

七天 2.2611 2.2699 -0.88

14天 2.7103 2.6978 +1.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6500 0.6100 +104.00

七天 1.8300 1.5100 +32.00

14天 1.9500 1.6300 +32.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.3000 2.3300 -3.00

14天 2.7500 2.7500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0020 2.0040 -0.20

七天 2.3300 2.3300 +0.00

三个月 2.9330 2.9300 +0.30