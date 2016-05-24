美国与加拿大经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月23日当周
5月25日(三)
1130 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 111.6
建筑许可(较前月) -- +3.6%
1230 美国商品贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 逆差569.0
1300 美国房屋价格(较前月) 3月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.6%
房屋价格指数 -- 231.4
1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5%
5月26日(四)
1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月 +0.5% +1.3%
扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% -0.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.1%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +0.4% -0.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月21日当周 27.5 27.8
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 5月14日当周 214.6 215.2
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.4
服务业PMI -- 52.8
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.6% +1.4%
1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负8
综合指数 -- 负4
5月27日(五)
1230 美国企业获利 第一季 -- -8.4%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +0.9% +0.5%
最终销售 +1.1% +0.9%
消费者支出 -- +1.9%
GDP平减指数 +0.7% +0.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.3%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 95.4 95.8
现况指数 108.5 108.6
预期指数 86.6 87.5
5月30日当周
5月30日(一)
1230 加拿大经常账收支(亿加元) 第一季 -- 赤字153.8
1230 加拿大工业产品价格(较前月) 4月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -2.1%
原材料价格(较前月) -- +4.5%
(较上年同期) -- -9.7%
5月31日(二)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -- -0.1%
GDP(较前季) 第一季 -- +0.2%
GDP环比年率 -- +0.8%
1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- 持平
个人所得(较前月) +0.4% +0.4%
经调整后的个人支出 +0.6% +0.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.8%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数
(较前月) 3月 +0.8% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.4%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.7 50.4
1400 世企研美国消费者信心指数 5月 96.0 94.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负13.9
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +1.6%
6月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 5月 增加18 增加15.6
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 -- 52.2
1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 50.5
1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.5% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.6 50.8
制造业投入物价分项指数 -- 59.0
制造业就业分项指数 -- 49.2
制造业新订单分项指数 -- 55.8
-- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,730 1,742
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 郑茵 审校 白云)