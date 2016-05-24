美国与加拿大经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月25日(三) 1130 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 111.6 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 逆差569.0 1300 美国房屋价格(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.6% 房屋价格指数 -- 231.4 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.5% 0.5% 5月26日(四) 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月 +0.5% +1.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +0.4% -0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月21日当周 27.5 27.8 四周均值(万人) -- 27.575 续请失业金人数(万人) 5月14日当周 214.6 215.2 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.4 服务业PMI -- 52.8 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +0.6% +1.4% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负8 综合指数 -- 负4 5月27日(五) 1230 美国企业获利 第一季 -- -8.4% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +0.9% +0.5% 最终销售 +1.1% +0.9% 消费者支出 -- +1.9% GDP平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.3% 核心PCE物价指数 +2.1% +2.1% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 95.4 95.8 现况指数 108.5 108.6 预期指数 86.6 87.5 5月30日当周 5月30日(一) 1230 加拿大经常账收支(亿加元) 第一季 -- 赤字153.8 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 4月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.1% 原材料价格(较前月) -- +4.5% (较上年同期) -- -9.7% 5月31日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -- -0.1% GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 -- +0.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- 持平 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.6% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数 (较前月) 3月 +0.8% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.4% +5.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.7 50.4 1400 世企研美国消费者信心指数 5月 96.0 94.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负13.9 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +1.6% 6月1日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 5月 增加18 增加15.6 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 -- 52.2 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 50.5 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.5% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.6 50.8 制造业投入物价分项指数 -- 59.0 制造业就业分项指数 -- 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.8 -- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,730 1,742 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 白云)