印尼经济：政府放宽外资在零售和港口服务行业所有权规定

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透雅加达5月24日 - 东南亚最大经济体印尼已放宽外国人在零售业和港口服务领域的所有权规定，致力让该国经济进一步自由化。
据周二政府网页上传的一份副本，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)上周签署了投资修订条例， 详细说明哪些行业仅部分对外资开放，或完全不开放外资投资，并立即生效。
政府2月宣布了对外资所有权的修正条例--所谓负面表列投资清单--称已决定松绑从餐厅到农业、运输和电影院等多种行业的规定。
然而，新规定在外资对小型电子商务业务的所有权设定了49%的上限，不同于稍早政府所称该行业将100%对外资开放的声明。(完)
(编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。