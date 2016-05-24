印尼经济：政府放宽外资在零售和港口服务行业所有权规定

路透雅加达5月24日 - 东南亚最大经济体印尼已放宽外国人在零售业和港口服务领域的所有权规定，致力让该国经济进一步自由化。

据周二政府网页上传的一份副本，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)上周签署了投资修订条例， 详细说明哪些行业仅部分对外资开放，或完全不开放外资投资，并立即生效。

政府2月宣布了对外资所有权的修正条例--所谓负面表列投资清单--称已决定松绑从餐厅到农业、运输和电影院等多种行业的规定。

然而，新规定在外资对小型电子商务业务的所有权设定了49%的上限，不同于稍早政府所称该行业将100%对外资开放的声明。(完)