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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储官员言论提振美元全线上扬

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    * 澳元/美元下滑0.42%，新西兰元/美元跌0.62%，美元/加元上涨0.1
3%，美元/日圆微升0.05%
    * 美元/马币上涨0.83%，美元/韩元涨0.75%，美元/坡元涨0.32%，美
元/印尼卢比涨0.59%
    * 日经指数下滑0.9%，沪综指跌0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数跌0.61%，美国原油期货下跌0.44%，10年期美债收益率报1.8263%
    * 澳洲央行总裁史蒂文斯称，央行将致力于以通胀为目标的货币政策
框架 
    * ORB民调显示，英国留欧阵营支持率领先脱欧阵营13个百分点
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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