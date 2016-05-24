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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 14:24 BJT

日本个股：索尼预估本财年获利几近持平，受熊本地震影响

路透东京5月24日 - 日本索尼 周二表示，预计截至2017年3月的财年营业利润将仅增长2%，因大地震导致其位于熊本的图像传感器工厂停产，给业绩造成打击。

该公司预计本财年获利将为3,000亿日圆(27.5亿美元)，高于上年的2,942亿日圆。这一业绩预估远低于汤森路透调查中27位分析师平均预估的4,091亿日圆。

索尼原定四月底公布获利预估，推迟公布是为了评估上月地震的影响。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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