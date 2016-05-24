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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 14:44 BJT

新兴汇市：亚币多数下滑，印尼卢比跌至三个半月低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.30    109.24   -0.05  +10.06    120.30
    坡元            1.3820    1.3778   -0.30   +2.57    1.4175
    台币          32.688    32.656   -0.10   +1.16    33.066
    韩元           1190.91   1182.90   -0.67   -1.34   1174.95
    泰铢             35.76     35.67   -0.25   +0.73     36.02
    菲律宾披索       46.88     46.79   -0.19   +0.04     46.90
    印尼卢比      13675.00  13580.00   -0.69   +0.80  13785.00
    印度卢比       67.72     67.49   -0.34   -2.31     66.15
    马币            4.1165    4.0830   -0.81   +4.21    4.2900
    人民币          6.5538    6.5585   +0.07   -0.94    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张荻/王兴亚/张若琪 审校 孙茉莉/王洋/戴素萍)

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