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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 17:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*曲靖经济技术   9        7   5/31簿记建档      --       AA      6/1-6/2       渤海证券
开发区建设投资集团   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     
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浏阳市城建集团 22        7   5/23簿记建档    *4.45%     AA      5/24-5/25     财富证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团担保)
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威海市文登区   10        7   5/25簿记建档  *上限5.90%   AA      5/26-5/27     银泰证券
城市资产经营公司    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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远安县栖凤      9        7   5/26簿记建档      --       AA-     5/27-5/30   东方花旗证券
城建投资开发公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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四川龙阳天府    7.5      7   5/26簿记建档      --       AA-     5/27-5/30     广州证券
新区建设投资公司    (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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北京首都       25    可续期  5/30簿记建档      --       AAA     5/31-6/2      海通证券
创业集团         (每五年重定价)                                               首创证券
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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贺州市正赢       3       10   5/25簿记建档      --       AA       5/26-5/30   兴业证券
富钟高速公路    (第3-10年末分别偿还6%、6.5%、7.5%、10%、14%、16%、20%、20%本金）
                (附第5年末发行人票面利率调整选择权/广西贺州正赢发展集团担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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