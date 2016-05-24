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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 15:07 BJT

国际油市：美元走强打压油价跌破48美元，但库存下降预期构成支撑

两合约均连续第四个交易日温和下跌。

美元指数 周二走高，因美国近期升息的机率增加。

美元走强导致其他货币持有者购买美元计大宗商品的成本上升。

“投资者和交易员之间看法存在分歧，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Mike McCarthy称。

“投资者认为市场存在投资价值，但交易员认为市场已经处于交易区间顶端。”

这导致前一交易日市场剧烈波动。

“这种日内波动性导致今日市场交投更为淡静，”他表示，将今日交投形容为“惨淡”。

周一所公布路透在行业及官方一周库存数据公布前的初步调查显示，5月20日止当周美国商业原油库存料减少约250万桶至5.388亿桶。

该调查显示，上周汽油库存料减少130万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少100万桶。美国即将进入夏季驾驶高峰。

美国石油协会(API)库存数据定于周二稍晚公布，美国能源资料协会(EIA)数据则在周三出炉。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 王洋/张荻)

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