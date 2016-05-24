国际油市：美元走强打压油价跌破48美元，但库存下降预期构成支撑

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
两合约均连续第四个交易日温和下跌。
美元指数 周二走高，因美国近期升息的机率增加。
美元走强导致其他货币持有者购买美元计大宗商品的成本上升。
“投资者和交易员之间看法存在分歧，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Mike McCarthy称。
“投资者认为市场存在投资价值，但交易员认为市场已经处于交易区间顶端。”
这导致前一交易日市场剧烈波动。
“这种日内波动性导致今日市场交投更为淡静，”他表示，将今日交投形容为“惨淡”。
周一所公布路透在行业及官方一周库存数据公布前的初步调查显示，5月20日止当周美国商业原油库存料减少约250万桶至5.388亿桶。
该调查显示，上周汽油库存料减少130万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少100万桶。美国即将进入夏季驾驶高峰。
美国石油协会(API)库存数据定于周二稍晚公布，美国能源资料协会(EIA)数据则在周三出炉。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 王洋/张荻)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。