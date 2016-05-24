版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》风险厌恶气氛升高，料打压英镑走势

0646GMT

* 英镑/美元在21日均线位置1.4506美元与200小时均线位置1.4482之间存在阻力

* 目前受到风险偏好摆荡影响的一些货币，料将因不确定性而承压

* 英国退欧的讨论，已让英镑成为最易受到风险意愿起落影响的货币之一

* 中国沪综指下跌0.78%，日股日经指数跌0.98%，布兰特原油跌0.9%，大连铁矿石跌2%

* 这应会打压英镑，助长逢高出脱。5月23日高点1.4550对停止单而言偏高

* 0830GMT将公布英国4月公共部门借款数据，市场预估公共部门净借款增至58亿英镑

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐