《汇市简讯》风险厌恶气氛升高，料打压英镑走势

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0646GMT
* 英镑/美元在21日均线位置1.4506美元与200小时均线位置1.4482之间存在阻力
* 目前受到风险偏好摆荡影响的一些货币，料将因不确定性而承压
* 英国退欧的讨论，已让英镑成为最易受到风险意愿起落影响的货币之一
* 中国沪综指下跌0.78%，日股日经指数跌0.98%，布兰特原油跌0.9%，大连铁矿石跌2%
* 这应会打压英镑，助长逢高出脱。5月23日高点1.4550对停止单而言偏高
* 0830GMT将公布英国4月公共部门借款数据，市场预估公共部门净借款增至58亿英镑
(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。