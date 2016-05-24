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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 15:13 BJT

日本股市：围绕日圆汇率的担忧导致日股收跌，成交量降至年内低点

东证股价指数 跌0.9%，至1,326.50点，成交量1.67万亿(兆)日圆，为12月以来最低。成交偏淡已成为近期趋势，5月18日为过去一周唯一一次成交额高于2万亿日圆。

交易商表示，日经指数料将持续疲软，成交料将偏低，直到市场见到明确财政政策方向，及日本政府是否会按计划调升消费税。

“市场容易受到调高税率及财政措施的各种消息影响，”大和证券技术分析师Hikaru Sato称。

日本内阁官房副长官萩生田光一周二称，除非有特别情况的干扰，否则日本按计划从明年4月起将消费税从8%上调至10%，这将是赢得国际社会信任的最佳途径。

东证指数的33个类股中，只有两个类股没有下跌。

JPX日经400指数 下跌1.0%，至11,974.59。(完)

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