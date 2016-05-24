日本股市：围绕日圆汇率的担忧导致日股收跌，成交量降至年内低点

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
东证股价指数 跌0.9%，至1,326.50点，成交量1.67万亿(兆)日圆，为12月以来最低。成交偏淡已成为近期趋势，5月18日为过去一周唯一一次成交额高于2万亿日圆。
交易商表示，日经指数料将持续疲软，成交料将偏低，直到市场见到明确财政政策方向，及日本政府是否会按计划调升消费税。
“市场容易受到调高税率及财政措施的各种消息影响，”大和证券技术分析师Hikaru Sato称。
日本内阁官房副长官萩生田光一周二称，除非有特别情况的干扰，否则日本按计划从明年4月起将消费税从8%上调至10%，这将是赢得国际社会信任的最佳途径。
东证指数的33个类股中，只有两个类股没有下跌。
JPX日经400指数 下跌1.0%，至11,974.59。(完)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。