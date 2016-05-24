全球金市：金价持于三周半低位附近，受美国升息前景拖累

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0634GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,244.71美元。金价周一曾跌至4月28日以来最低1,242.63美元。
美国期金 下跌0.5%，至每盎司1,245.30美元。
“未来一两周...如果美国经济坚挺则美联储就会准备行动，最早可能是7月，那么我判断金价将会修正，”瑞银财富管理驻香港的分析师Dominic Schneider说。
“我当然认为金价可能会在接下来一两个月跌破1,200美元。”
美联储的几位官员周一表示，过低利率持续太久将导致金融不稳定，美联储明年将继续加息。
本周美联储数位政策制定者都会发表讲话，预计会支持数月内加息的可能。
美联储主席叶伦周五将在哈佛大学主办的一次会议上讲话。
高盛分析师周一预计，美联储在6月14-15日政策会议上决定升息的机率为35%。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量周一增加0.38%至872.52吨。(完)
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(编译 刘秀红/王洋; 审校 杜明霞/张涛)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。