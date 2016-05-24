全球金市：金价持于三周半低位附近，受美国升息前景拖累

0634GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,244.71美元。金价周一曾跌至4月28日以来最低1,242.63美元。

美国期金 下跌0.5%，至每盎司1,245.30美元。

“未来一两周...如果美国经济坚挺则美联储就会准备行动，最早可能是7月，那么我判断金价将会修正，”瑞银财富管理驻香港的分析师Dominic Schneider说。

“我当然认为金价可能会在接下来一两个月跌破1,200美元。”

美联储的几位官员周一表示，过低利率持续太久将导致金融不稳定，美联储明年将继续加息。

本周美联储数位政策制定者都会发表讲话，预计会支持数月内加息的可能。

美联储主席叶伦周五将在哈佛大学主办的一次会议上讲话。

高盛分析师周一预计，美联储在6月14-15日政策会议上决定升息的机率为35%。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持金量周一增加0.38%至872.52吨。(完)

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