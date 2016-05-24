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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 15:38 BJT

日本债市：公债价格几无变动，投资者对财政政策感到不确定

投资者持观望态度，部分归因于围绕日本政策前景的不确定性。尽管
外界普遍预期日本政府将推迟上调消费税，但财务大臣麻生太郎上周六称
，政府计划按计划在明年4月调升消费税。
    
    很多投资者预计，日本首相安倍晋三会采取更多刺激措施来支撑经济
，以抵消消费税上调对于经济的负面冲击。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.240%     +0.0   -0.240%
    五年期公债        -0.225%     -0.5   -0.220%
    10年期公债       -0.105%     +0.0   -0.105%
    20年期公债        0.260%     +0.5    0.255%
    30年期公债        0.330%     +0.0    0.330%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.79    +0.04    151.75
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/)

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