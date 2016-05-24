台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收跌至日低，因央行降息预期升高

* 105/4R发行前交易殖利率收日低 * 反应央行第二季底降息预期升高 * 明日105/4R区间预估在0.83-0.85% 路透台北5月24日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率 收跌至日低。交易员表示，尽管目前全球聚焦美国6月升息议题，惟台债则是反应央行第二 季底降息预期升高，加以短线银行端买盘仍强，带动该券殖利率跌向波段新低。 他们并指出，上日台股大涨令105/4R空单量一口气增加20亿台币至55亿，且该券殖利率 已接近原券标售成本区，市场预期该券殖利率再跌空间有限，暂先观察0.83%的整数关口能 否有效跌破。 〞预期央行还有降息空间，先前早就买好了。 〞一位大型官股银行交易员说。 另位民营银行交易员也称，最近台债表现明显比美债强，因台湾经济持续疲弱，预期央 行第二季降息的预期较高，激励短线105/4R殖利率区间偏跌，今日并创发行前交易期间盘中 新低。 此外，台湾金管会新任主委丁克华接受路透专访表示，寿险公司在投资海外债同时，也 要新增一些在台湾的股权投资；保险公司不用担心国际板债券投资将生变，仍会延续原先的 保险法修正规范，不会修法加强控管措施。 美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商押 注如果经济进一步改善，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。指标10年 期公债 收益率报1.835%，较上周五尾盘跌1个基点。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.14 0.8315% 0.8315-0.8405% 106.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8315% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)