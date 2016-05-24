台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收跌至日低，因央行降息预期升高

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
* 105/4R发行前交易殖利率收日低 * 反应央行第二季底降息预期升高 * 明日105/4R区间预估在0.83-0.85% 路透台北5月24日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率 收跌至日低。交易员表示，尽管目前全球聚焦美国6月升息议题，惟台债则是反应央行第二 季底降息预期升高，加以短线银行端买盘仍强，带动该券殖利率跌向波段新低。 他们并指出，上日台股大涨令105/4R空单量一口气增加20亿台币至55亿，且该券殖利率 已接近原券标售成本区，市场预期该券殖利率再跌空间有限，暂先观察0.83%的整数关口能 否有效跌破。 〞预期央行还有降息空间，先前早就买好了。 〞一位大型官股银行交易员说。 另位民营银行交易员也称，最近台债表现明显比美债强，因台湾经济持续疲弱，预期央 行第二季降息的预期较高，激励短线105/4R殖利率区间偏跌，今日并创发行前交易期间盘中 新低。 此外，台湾金管会新任主委丁克华接受路透专访表示，寿险公司在投资海外债同时，也 要新增一些在台湾的股权投资；保险公司不用担心国际板债券投资将生变，仍会延续原先的 保险法修正规范，不会修法加强控管措施。 美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商押 注如果经济进一步改善，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。指标10年 期公债 收益率报1.835%，较上周五尾盘跌1个基点。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.14 0.8315% 0.8315-0.8405% 106.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8315% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。