版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 15:38 BJT

台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率收跌至日低，因央行降息预期升高

* 105/4R发行前交易殖利率收日低
    * 反应央行第二季底降息预期升高
    * 明日105/4R区间预估在0.83-0.85%

    路透台北5月24日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率
收跌至日低。交易员表示，尽管目前全球聚焦美国6月升息议题，惟台债则是反应央行第二
季底降息预期升高，加以短线银行端买盘仍强，带动该券殖利率跌向波段新低。
    
    他们并指出，上日台股大涨令105/4R空单量一口气增加20亿台币至55亿，且该券殖利率
已接近原券标售成本区，市场预期该券殖利率再跌空间有限，暂先观察0.83%的整数关口能
否有效跌破。
    
    〞预期央行还有降息空间，先前早就买好了。 〞一位大型官股银行交易员说。
    
    另位民营银行交易员也称，最近台债表现明显比美债强，因台湾经济持续疲弱，预期央
行第二季降息的预期较高，激励短线105/4R殖利率区间偏跌，今日并创发行前交易期间盘中
新低。
    
    此外，台湾金管会新任主委丁克华接受路透专访表示，寿险公司在投资海外债同时，也
要新增一些在台湾的股权投资；保险公司不用担心国际板债券投资将生变，仍会延续原先的
保险法修正规范，不会修法加强控管措施。 
    
    美国短期公债收益率周一上涨，两年期公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商押
注如果经济进一步改善，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能早至6月就升息。指标10年
期公债 收益率报1.835%，较上周五尾盘跌1个基点。     
    
    交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.85%。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10  105/4R                      -1.14     0.8315%  0.8315-0.8405%     106.0
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                  
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10    105/4R                       0.8315%
   5     105/5                      没有成交
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)        

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐