欧洲汇市：英镑走升，受“留欧”阵营在公投民调领先消息提振

英镑兑欧元 上涨0.4%至0.7715英镑，英镑兑美元 升至1.4516美元。在欧洲股市转升后，英镑加速上涨。

市场注意力接下来将转到英国央行总裁卡尼和其他三位决策者出席议会的听证会上。卡尼在过去曾对英国脱离欧盟的下行风险发出过警告。

“我们预计他(卡尼)将重申，与公投相关的不确定性最近拖累了企业活动，”东方汇理银行的汇市策略师Manuel Oliveri说，并称如果英国选择留在欧盟，对经济增长和升息的预期将重新提振英镑。

在去年11月中至今年4月初期间，对脱欧的担忧导致英镑贸易加权汇率下跌11%，但已回升了近5%。

不过，随着投资者开始认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今夏升息的可能性增加，交易员预计英镑兑美元的涨势将结束。(完)

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