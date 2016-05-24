欧洲汇市：英镑走升，受“留欧”阵营在公投民调领先消息提振

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
英镑兑欧元 上涨0.4%至0.7715英镑，英镑兑美元 升至1.4516美元。在欧洲股市转升后，英镑加速上涨。
市场注意力接下来将转到英国央行总裁卡尼和其他三位决策者出席议会的听证会上。卡尼在过去曾对英国脱离欧盟的下行风险发出过警告。
“我们预计他(卡尼)将重申，与公投相关的不确定性最近拖累了企业活动，”东方汇理银行的汇市策略师Manuel Oliveri说，并称如果英国选择留在欧盟，对经济增长和升息的预期将重新提振英镑。
在去年11月中至今年4月初期间，对脱欧的担忧导致英镑贸易加权汇率下跌11%，但已回升了近5%。
不过，随着投资者开始认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今夏升息的可能性增加，交易员预计英镑兑美元的涨势将结束。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 杜明霞/张涛)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。