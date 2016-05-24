金属期市：伦铜徘徊在三个月低点附近，因美元走势强劲

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
“鉴于此，一些在过去几周里敲进基本金属的基金，目前可能需要改变策略。”
0736 GMT，伦敦期铜 小升0.1%至每吨4,565美元，昨日为小跌。铜价在上周四曾经触及每吨4,540美元的低点，为2月中以来最低位。
上海期铜 收盘几无变动，报每吨35,190元人民币。
“中国铜市已经经历了非常（糟糕）的一年。铜库存水平非常非常的高，铜升水目前低于40美元，而且市场上基本没有买需。”一家中资银行驻上海的交易员说道。
此外，印尼矿业部一位官员周二称，该部已向美国铜金矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining)当地子公司发出建议，可将铜精矿出口延长六个月。这凸显出市场上供应充裕。
其它金属方面，上海期锌 挫低3.1%，因中国4月锌进口量低于预期。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 王洋)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。