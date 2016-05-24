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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 16:10 BJT

金属期市：伦铜徘徊在三个月低点附近，因美元走势强劲

“鉴于此，一些在过去几周里敲进基本金属的基金，目前可能需要改变策略。”

0736 GMT，伦敦期铜 小升0.1%至每吨4,565美元，昨日为小跌。铜价在上周四曾经触及每吨4,540美元的低点，为2月中以来最低位。

上海期铜 收盘几无变动，报每吨35,190元人民币。

“中国铜市已经经历了非常（糟糕）的一年。铜库存水平非常非常的高，铜升水目前低于40美元，而且市场上基本没有买需。”一家中资银行驻上海的交易员说道。

此外，印尼矿业部一位官员周二称，该部已向美国铜金矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining)当地子公司发出建议，可将铜精矿出口延长六个月。这凸显出市场上供应充裕。

其它金属方面，上海期锌 挫低3.1%，因中国4月锌进口量低于预期。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 王洋)

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