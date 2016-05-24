欧元债市：希腊公债收益率在欧元区财长开会前触及六个月新低

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就立即减免债务的必要性看法分歧，德国主张将任何决定推迟至2018年希腊救助计划终结之后。
而国际货币基金组织(IMF)工作人员周一称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并降低实施救援所要求的、以及使债务长期可持续的预算盈余目标。
IMF工作人员在周一报告中称，需要在2018年前敲定债务减免方案。
“希腊公债收益率下降，反映出市场乐观预期，希腊议会通过的改革方案为今日稍晚赢得欧元集团支持铺平道路，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，“如果有债务减免，预计希腊公债还会有更强劲的表现。”
希腊10年期公债收益率 下降2.2个基点至7.33%，创六个月低位。
希腊10年期公债与同期德债 收益率之差报718个基点左右，为六个月以来最窄。
其他欧元债收益率下降约2个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/刘秀红；审校 王颖/高琦)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报