欧元债市：希腊公债收益率在欧元区财长开会前触及六个月新低

国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就立即减免债务的必要性看法分歧，德国主张将任何决定推迟至2018年希腊救助计划终结之后。

而国际货币基金组织(IMF)工作人员周一称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并降低实施救援所要求的、以及使债务长期可持续的预算盈余目标。

IMF工作人员在周一报告中称，需要在2018年前敲定债务减免方案。

“希腊公债收益率下降，反映出市场乐观预期，希腊议会通过的改革方案为今日稍晚赢得欧元集团支持铺平道路，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，“如果有债务减免，预计希腊公债还会有更强劲的表现。”

希腊10年期公债收益率 下降2.2个基点至7.33%，创六个月低位。

希腊10年期公债与同期德债 收益率之差报718个基点左右，为六个月以来最窄。

其他欧元债收益率下降约2个基点。(完)

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