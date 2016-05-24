美国各类经济指标总览--2016/5/24

美国商务部周二公布的数据显示,4月新屋销售年率经季节性调整后为61.9万户，为逾八年来高位，预估为52.3万户 ，3月经修正后为53.1万户，前值为51.1万户。美国4月新屋销售较前月急升16.6%，增幅创1992年1月来最大，3月 被上修至下跌1.3%，前值为下跌1.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (4月) 5.0 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16 (4月) 增加20.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.2 (4月) -0.1 (3月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.1 (4月) -0.1 (3月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) 1.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差404.4 (3月) 逆差469.6 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.7 (4月) -0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.8 (5月14日当周) 29.4 (5月7日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060亿 (4月) 赤字1,080亿 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月) 个人所得(%) +0.4 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (3月) -0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加296.7 (3月) 增加141.45 (2月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) -0.1 (2月) 建筑支出(%) +0.3 (3月) +1.0 (2月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 117.2 (4月) 109.9 (3月修正值) 建筑许可(万户) 111.6 (4月) 107.7 (3月修正值) 成屋销售(万户) 545 (4月) 536 (3月修正值) 新屋销售(万户) 61.9 (4月) 53.1 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.5 (3月修正值) -1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +1.3 (3月修正值) -3.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (4月) 54.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.8 (4月) 51.8 (3月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月) -0.6 (2月修正值) 进口物价(%) +0.3 (4月) +0.3 (3月修正值) 出口物价(%) +0.5 (4月) 持平 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第一季初值) +2.7 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.0 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)