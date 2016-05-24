标题新闻：德国工商联会(DIHK)将德国2016年经济增长预估从1.3%提高至1.5%

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
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尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报