台湾已公布经济指标--2016/5/25

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 -6.5% -11.4% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 -9.6% -17.0% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 -11.1% -4.7% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- *M2货币总计数(y/y) 4月 +4.65% +4.81% 6/24 -- 季调失业率 4月 3.97% 3.92% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -4.06% -2.92% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,331.84 4,316.01 6/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.88% +2.01% r 6/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.84% -0.52% 5/27 -- 统计值 (Q1概估值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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