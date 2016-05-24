香港金融：金发局指香港有力发展为绿色金融中心，建议发行＂绿色债券＂

路透香港5月24日 - 香港政府的谘询组织--金融发展局周二发表报告，提出建议以推动香港发展为区内领先的绿色金融中心，包括由受政府和公营机构管控的发行人发行基准＂绿色债券＂、成立绿色金融谘询委员会或同类机构，以制定长远工作重点及提供协助等。

金发局今天发表题为《发展香港成为区域绿色金融中心》的报告，就如何巩固香港在绿色金融方面的领导地位提出多项建议，除上述两项外，还包括：举办有关绿色金融及投资的全球会议，以及一系列的座谈会；借助大学和专业团体培育绿色金融人才，确保人才供应；以及为绿色金融项目和证券设立＂绿色金融标签计划＂，从而吸引新发行人和新投资者来港。

＂全球为符合实现低碳环境的承诺，每年须在绿色项目上投入数以十亿美元的资金。现时中国在绿色金融方面占有领导地位，在第十三个五年规划中亦多次重点提及绿色金融。＂金发局主席史美伦称。

＂凡此种种皆标志着香港拥有庞大的机遇，可以发展为区内领先的绿色金融及投资中心。＂她说。

史美伦并表示，发展蓬勃的绿色金融除了有助香港开拓债券和项目融资市场，更可以在增加就业机会和促进投资管理、衍生工具、保险、私募基金行业的发展等各方面带来裨益。

绿色金融泛指为可持续发展，低碳及能抵御气候变化的项目、产品及企业作出的资金筹集及投资行为。有关项目和目标包括清洁能源、污染管制、绿色建筑、交通及基建、能源效益及可持续资源管理，以及环境服务如废物管理及可持续发展的林务。（完）

浏览报告全文，可点选(here%20Finance%20Report-English_0.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)