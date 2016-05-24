香港金融：金发局指香港有力发展为绿色金融中心，建议发行＂绿色债券＂

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透香港5月24日 - 香港政府的谘询组织--金融发展局周二发表报告，提出建议以推动香港发展为区内领先的绿色金融中心，包括由受政府和公营机构管控的发行人发行基准＂绿色债券＂、成立绿色金融谘询委员会或同类机构，以制定长远工作重点及提供协助等。
金发局今天发表题为《发展香港成为区域绿色金融中心》的报告，就如何巩固香港在绿色金融方面的领导地位提出多项建议，除上述两项外，还包括：举办有关绿色金融及投资的全球会议，以及一系列的座谈会；借助大学和专业团体培育绿色金融人才，确保人才供应；以及为绿色金融项目和证券设立＂绿色金融标签计划＂，从而吸引新发行人和新投资者来港。
＂全球为符合实现低碳环境的承诺，每年须在绿色项目上投入数以十亿美元的资金。现时中国在绿色金融方面占有领导地位，在第十三个五年规划中亦多次重点提及绿色金融。＂金发局主席史美伦称。
＂凡此种种皆标志着香港拥有庞大的机遇，可以发展为区内领先的绿色金融及投资中心。＂她说。
史美伦并表示，发展蓬勃的绿色金融除了有助香港开拓债券和项目融资市场，更可以在增加就业机会和促进投资管理、衍生工具、保险、私募基金行业的发展等各方面带来裨益。
绿色金融泛指为可持续发展，低碳及能抵御气候变化的项目、产品及企业作出的资金筹集及投资行为。有关项目和目标包括清洁能源、污染管制、绿色建筑、交通及基建、能源效益及可持续资源管理，以及环境服务如废物管理及可持续发展的林务。（完）
浏览报告全文，可点选(here%20Finance%20Report-English_0.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。