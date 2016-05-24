《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月24日

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透香港5月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:27时,1美元=6.5555 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.52 0.768 1.89 市北高新 23.15 1.111 3.18 大众交通 10.48 1.175 1.36 永生投资 13.52 1.676 1.23 老凤祥 38.51 3.444 1.71 S中纺机 13.91 0.604 3.51 鼎立股份 8.15 0.694 1.79 氯碱化工 13.15 0.762 2.63 双钱股份 21.57 1.101 2.99 海立股份 12.22 0.766 2.43 浦东金桥 24.38 1.604 2.32 外高桥 18.5 1.713 1.65 ST联华 11.26 1.19 1.44 锦江投资 32.26 1.715 2.87 中路股份 32.34 2.358 2.09 金山开发 14.66 0.86 2.60 海欣股份 13.84 0.739 2.86 耀皮玻璃 6.13 0.627 1.49 大江股份 8.37 0.566 2.26 上柴股份 12.92 0.82 2.40 丹化科技 5.72 0.544 1.60 上海三毛 15.28 1.3 1.79 友谊股份 12.02 1.47 1.25 上工申贝 13.71 1.076 1.94 上海机电 18.81 1.927 1.49 宝信软件 17.64 1.639 1.64 上海物贸 14.12 1.026 2.10 自仪股份 15.42 1.474 1.60 上海普天 42.79 1.721 3.79 陆家嘴 41.18 2.938 2.14 华新水泥 6.4 0.61 1.60 锦江股份 36.29 2.659 2.08 鄂尔多斯 7.41 0.849 1.33 华电能源 5.03 0.5 1.53 SST天海 6.11 0.528 1.77 大名城 9.72 0.84 1.77 东方通信 7.39 0.699 1.61 黄山旅游 24.9 2.026 1.87 开开实业 15.94 1.221 1.99 海南航空 3.21 0.642 0.76 ST轻骑 5.09 0.498 1.56 振华重工 4.13 0.475 1.33 锦州港 4.02 0.523 1.17 九龙山 5.6 0.575 1.49 凌云股份 12.3 1.251 1.50 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。